Ator de The Walking Dead vai estar no Comic Con Portugal

O ator norte-americano junta-se ao conjunto de atores já confirmados pela organização, como Mille Bobby Browm, atriz da série Stranger Things e das espanholas Itziar Ituño e Esther Acebo (A Casa de Papel) que vão estar no evento para falar das séries que protagonizam.

O ator Avi Nash interpreta a personagem Siddiq na série The Walkind Dead, o médico muçulmano de Alexandria que ganhou maior importância na última temporada. © D.R.

Avi Nash interpreta a personagem Siddiq na série The Walkind Dead, tramistida em Portugal pela Fox. A personagem é o médico muçulmano de Alexandria, que partilha os seus conhecimentos com a restante comunidade. Na última temporada, a nona, a assumiu um papel de maior relevo na série

Para além do papel em "The Walking Dead", Avi Nash participou na série "Silicon Valley" e nos filmes "Barry" e "Learning to Drive".

A edição deste ano do Comic Con Portugal realiza-se entre 12 a 15 de setembro no Passeio Marítimo de Algés.