Ator Ângelo Rodrigues já não corre perigo de vida

O ator Ângelo Rodrigues, que ainda se encontra internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, devido a uma infeção grave, já está "totalmente fora de perigo", confirma a agência Glam que o representa.

A agência que o representa confirmou ainda que o ator da SIC foi submetido à quarta intervenção cirúrgica, seguidas de tratamento em câmara hiperbárica. "Não existe qualquer risco de amputação da perna", acrescenta o comunicado divulgado pela Glam,

Contactado pelo DN, o Hospital Garcia de Orta rejeitou dar informações sobre o estado de saúde do ator.

Ângelo Rodrigues, 31 anos, deu entrada no hospital no final de agosto, onde permaneceu nos cuidados intensivos com prognóstico reservado. Entretanto, tinha sofrido uma paragem cardíaca, revertida pela equipa médica, e foi inclusive induzido em coma, do qual terá saído na sexta-feira passada.

No início de setembro, começou um tratamento de câmara hiperbárica no Hospital das Forças Armadas, no Lumiar, para acelerar a cicatrização.

"O ator agradece as inúmeras manifestações de carinho e todo o respeito demonstrado", conclui o comunicado.