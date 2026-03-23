Martim Galamba
Martim GalambaLeonardo Negrão
Cultura

“In The Heights fala-nos sobre a vida de uma comunidade latina em Nova Iorque e como encara o Sonho Americano”

Peça de Lin-Manuel Miranda, autor também de ‘Hamilton’, estreia em Lisboa, dia 25, no Teatro Variedades. Martim Galamba, da Music Theater Lisbon, fala da genialidade do criador americano.
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musical
Teatro Variedades
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Lin-Manuel Miranda
In The Heights
Martim Galamba
Music Theater Lisbon
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