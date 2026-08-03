O escritor Francisco Moita Flores regressa com um novo policial, que tem a solução numa página do Diário de Notícias de 1969.
O escritor Francisco Moita Flores regressa com um novo policial, que tem a solução numa página do Diário de Notícias de 1969.Foto: D.R.
Cultura

Histórias de polícias e ladrões à portuguesa  

Nada melhor do que um bom mistério para ler nas férias. Três sugestões de ficção passadas no Portugal da década de 1960, e duas de não-ficção.    
João Céu e Silva
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