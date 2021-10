Histórias sobre carris num livro dedicado às viagens de comboio

Nem só de comboios vive este novo livro de Alexandra Sousa, autora de O Autocarro das Oito e Vinte, cujos fãs praticamente forçaram a uma segunda aventura literária. Há também "novas peripécias reais vividas nos transportes públicos e outras que contemplam uma viagem de balão no Alentejo, um naufrágio no Algarve e uma expedição de Jeep ao Norte de África", além das gastronomias polaca e italiana, das pirâmides do Egipto, do monstro de Loch Ness, da família real da Suécia, de uma viagem de avião com o Eusébio e até de uma curiosidade sobre a passagem de Nelson Mandela por Lisboa.

"Não Percas o Comboio! - Histórias Sobre Carris e Outras Viagens" é apresentado pela empresária e ex-jornalista da RTP Fernanda Freitas, no próximo dia 28 de outubro, pelas 18h30, na Sala do Rei da Estação do Rossio, com o apoio da IP - Infraestruturas de Portugal, no âmbito do Ano Europeu do Transporte Ferroviário, e com a presença do Eng. Francisco Cardoso dos Reis, Europe Chairman da UIC - União Internacional de Caminhos-de-Ferro.

No dia em que se assinalam os 165 anos da viagem inaugural de comboio em Portugal, a autora reúne neste livro várias histórias verídicas, vividas na primeira pessoa, relacionadas com as muitas viagens de comboio, seu transporte de eleição, que realizou por Portugal e pela Europa. "O livro contém ainda novos episódios vividos nos transportes públicos e um conjunto de aventuras peculiares, que aconteceram em destinos diversos, como Cairo, Nova Iorque, Rio de Janeiro, entre outros", relata a editora do livro, com capa e todo o grafismo assinado pelo designer Paulo Froes, da Beebook.pt.

