Jessie Buckley: o cinema inspirado pelo teatro.
Cultura

'Hamnet'. Por amor de Shakespeare

O filme 'Hamnet' evoca a gestação do 'Hamlet', de Shakespeare — no papel de Agnes, mulher do dramaturgo, Jessie Buckley é para muitos a vencedora “antecipada” do Óscar de melhor atriz.
João Lopes
