Será que o cinema pode combater a "acumulação de espectáculos" das nossas sociedades?
Cultura

Guy Debord. Quando o cinema quis destruir o cinema

Autor do livro A Sociedade do Espectáculo, sobre a mercantilização da vida humana, Guy Debord foi também um realizador de filmes — a sua obra pode ser vista, a partir de quinta-feira, no cinema Ideal.
João Lopes
