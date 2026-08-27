Pierre Niney em pose de 'entertainer'.
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Cultura

'Guru'. A felicidade também é uma mercadoria

O filme 'Guru' centra-se numa personagem que construiu um império de comunicação que é também uma máquina de manipulação - ou como a noção de felicidade individual se vende em forma de espetáculo.
João Lopes
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