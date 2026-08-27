'Guru'. A felicidade também é uma mercadoria

Eis uma ironia macabra do nosso mundo de infinitas formas de comunicação: por um lado, a noção de “auto ajuda” (self help, se quisermos seguir a moda) promove a ilusão redentora segundo a qual cada um de nós tem à sua disposição os meios práticos e os instrumentos psicológicos para construir, consolidar e, no limite, purificar a sua personalidade; por outro lado, proliferam os gurus (televisivos, antes do mais) que se atribuem a missão de ajudar os outros a consumar tal processo. O filme Guru, produção franco-belga realizada por Yann Gozlan, faz o retrato de um desses “sacerdotes” da felicidade pessoal.Começamos por conhecer Mathieu Vasseur, estrela de um sofisticado império de comunicação (sessões em grandes salas, acompanhamento online, etc.) organizado para o bem-estar dos seus seguidores, ajudando-os a superar as convulsões mais ou menos penosas da sua existência - ele é, afinal, o chamado “orientador pessoal” (life coach, para nos mantermos ligados à exuberante inércia de toda esta linguagem). E não deixa de ser muito curioso que Gozlan nos mostre Vasseur como um verdadeiro entertainer (o inglês continua a parasitar a nossa linguagem) capaz de aplicar modos de encenação, do jogo de luzes à gritaria envolvente, que tão bem conhecemos do nosso quotidiano televisivo.Digamos que Vasseur é uma máscara do seu próprio sucesso. Desde logo, porque a eficácia com que manipula as palavras e emoções dos seus seguidores é de tal modo perturbante que começamos mesmo a supor que a primeira vítima do seu “teatro audiovisual” é ele próprio - nesta perspetiva, o elemento mais surpreendente do filme é a interpretação de Vasseur pelo talentoso Pierre Niney (recordemo-lo em Frantz, notável drama de guerra que François Ozon realizou em 2016). Ao mesmo tempo, o seu comportamento vai-se reduzindo a uma frieza maligna, tentando contornar as regras que a lei lhe impõe e, mais do que isso, vendo-se obrigado a lidar com um seguidor cuja histérica fidelidade possui qualquer coisa de destrutivo.Enfim, é pena que, depois de expor todo este mercantilismo, o filme vá decaindo para um enigma policial algo esquemático que enfraquece todo o tecido dramático montado na primeira parte da ação. Fiquemo-nos, por isso, pela utilidade pedagógica: como se prova, os críticos do audiovisual estão longe de ser os únicos preocupados com a perversa infantilização dos cidadãos.