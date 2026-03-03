Gonçalo M. Tavares distinguido com prémio espanhol Formentor das Letras 2026

O escritor português Gonçalo M. Tavares é o vencedor da edição de 2026 do Prémio Formentor das Letras, atribuído pela fundação espanhola Formentor e dotado de 50 mil euros, anunciou esta terça-feira, 3 de março, a instituição.Segundo a ata do júri, Gonçalo M. Tavares recebe este prémio "pela ousadia com que construiu uma narrativa alheia às tentações do óbvio e por contar a epopeia paradoxal do desvio contemporâneo".O Prémio Formentor das Letras 2026 foi atribuído a Gonçalo M. Tavares – o primeiro português galardoado - por unanimidade."O escritor português pertence à genealogia literária dedicada a contar o reverso da realidade", defendeu o júri, constituído por escritores, críticos, editores, académicos e outras personalidades ligadas à literatura, de diversas nacionalidades, como a italiana Elide Pittarello, o britânico Gerald Martin ou a espanhola Pilar del Río, presidente da Fundação José Saramago.O Prémio Formentor das Letras, assim como a Fundação Formentor, foram criados em 1961, por um grupo de editores europeus como Carlos Barral, Claude Gallimard o Giulio Enaudi, para dar "continuidade aos encontros culturais iniciados em 1930" nas ilhas Baleares (na ilha de Formentera), tendo como mecenas duas famílias espanholas (Barceló e Buadas), segundo a informação da própria entidade na página oficial na Internet.Entre os autores distinguidos no passado por este prémio há vários nomes de referência da literatura mundial, incluindo escritores que posteriormente receberam o Nobel da Literatura, como Samuel Beckett, o primeiro galardoado, Saul Bellow ou, em anos mais recentes, Annie Ernaux e László Krasznahorkai.Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes e Pascal Quignard são outros dos escritores que receberam o Prémio Formentor das Letras, que foi entregue anualmente entre 1961 e 1969 e depois retomado em 2011.Gonçalo M. Tavares, nascido em 1970, é um escritor e professor universitário português, cuja primeira obra foi publicada em 2001.Multipremiado e aclamado pela critica internacional, Gonçalo M. Tavares tem obras traduzidas e publicadas em mais de 50 países e adaptadas a projetos diversos como peças de teatro, objetos artísticos, vídeos de arte ou ópera..Gonçalo M. Tavares vence Prémio Fernando Namora. Tiago Patrício distinguido com Prémio Revelação