Germano Silva, o “homem-cidade” do Porto biografado por Mariana Correia Pinto

Antes de ser um dos jornalistas mais reconhecidos da história do Jornal de Notícias, o periódico de sempre, e a partir do qual viu e ensinou a ver a cidade do Porto, tendo feito parte, inclusive, dos esforços - gorados - para o comprar, Germano Silva foi operário fabril, trabalhou no Hospital Santo António e muito lutou para melhorar a vida.

“As palavras de uma mãe podem construir uma casa”, pode ler-se no arranque do livro, dando o mote para o ângulo por que Mariana Correia Pinto quis contar esta história.

Para a autora, o livro “é a história deste menino”, que nasceu em São Martinho de Recezinhos (Penafiel), seguiu as palavras da mãe, e acabou a viver do jornalismo, a resolver homicídios e a registar, crónica atrás de crónica, o património humano da cidade do Porto, sem deixar de lado os mais vulneráveis.

“Isto é, no fundo, uma forma de contar o que é a nossa cidade e o país no último século, através de uma vida. O Germano… Há estas histórias que ele conta sempre, da infância, e houve outras que eu fui puxando. Eu fui também recuperando, relembrando, a história do último século do país. ‘Ó Germano, onde é que estavas quando o Humberto Delgado chegou ao Porto, em 1958?”, exemplifica.

Quando Umbelina, uma paixão que tinha dos seus tempos da fábrica, lhe diz que nunca namoraria um operário, essa visão marcou-lhe o percurso.

“Eu senti… Sei lá, o que um migrante sentirá quando lhes dizem que não entrarão, quando são excluídos”, comenta.

Para a biógrafa, “isto é o espelho de tanta coisa que se passa hoje”, de um lugar de rejeição em que hoje se colocam “os migrantes, as minorias de forma geral, as pessoas que vivem na rua, os pobres”, para quem a sociedade ainda reserva um olhar “absolutamente miserável”.

“A vida dele é a prova da possibilidade. Não é sobre a meritocracia, é uma palavra que eu odeio e abomino, mas é sobre a esperança. (...) Faz-nos acreditar. Faltam-nos referências para perceber que é possível, e eu acho que a vida do Germano também mostra que é possível, sem ideias de meritocracia”, acrescenta.

Dividido em três secções, “Raiz”, “Asas” e “Tudo”, o livro passa por algumas histórias famosas do homem que chegou ao jornalismo quando trabalhava no Hospital Santo António e ‘avisava’ outros repórteres de histórias, até que o Jornal de Notícias chamou a própria fonte - e por ali marcou um tempo, ao lado de figuras como Manuel António Pina e outras “lendas”, que hoje gostava que fossem mais lembradas, quando o jornalismo já é “totalmente diferente” e o espírito de redação, lamenta, se vai perdendo.

Figuras como o chefe de redação Manuel Ramos convivem com amigos e outras figuras que marcam o percurso do cronista no livro, que mostra um homem de esquerda, sem amarras, e de fé, sem Igreja, que até à morte só levará “dois cartões”: do FC Porto e do Sindicato dos Jornalistas.

De fora, numa aprendizagem que foram tendo ao longo das conversas, fica a mulher, a filha, a “vida aqui de casa”, uma forma de viver que lhe deixou o pai: “O meu pai reunia-nos muitas vezes, em casa", recorda Germano Silva. "E [dizia] assim: (...) ‘A vida aqui de casa é aqui em casa, entre nós. Nós vamos passar isto’. Deu-me esta vida”.

Para a jornalista do Público, trabalhar sobre tantas décadas de histórias, crónicas, reportagens, peripécias e experiências de vida “foi difícil”, porque “o Germano conta histórias maravilhosas”, numa vida “feita de feitos extraordinários, mas feita da coisa pequena”.

“Mas na coisa pequena vê-se o extraordinário. E daí eu ter também decidido dividir o livro em capítulos que são muito curtos, porque havia pequenas histórias que eu tinha mesmo de contar, e queria dar esse relevo. Por exemplo, o dia em que ele soube que era pobre, quando a professora lhe aponta o dedo e diz: ‘Está ali o Germano’, e ele vai usufruir da sopa. Isso é muito marcante”, conta.

A marca da avó e da infância, a vivência no Cruzinho, a II Guerra Mundial, a ditadura do Estado Novo, o jornalismo desportivo, o duque da Ribeira, as viagens à China e à Ásia, o 25 de Abril - dia mais feliz da sua vida a seguir ao do nascimento da filha -, e 30 anos de reforma sem ter chegado realmente a parar de trabalhar vão confluindo junto a outras “pequenas histórias como estas”.