George Clooney vai receber Leão de Ouro de carreira do Festival de Cinema de Veneza

O ator, realizador e produtor norte-americano George Clooney vai receber o Leão de Ouro de carreira na 83.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, que decorrerá entre 02 e 12 de setembro, anunciou esta segunda-feira, 6 de julho, a organização.A distinção foi aprovada pelo conselho de administração da Bienal de Veneza, sob proposta do diretor artístico do festival, Alberto Barbera, que descreveu Clooney como "um artista completo e carismático" cuja carreira representa "uma das trajetórias mais brilhantes do cinema contemporâneo".Ao reagir à atribuição do prémio, George Clooney, citado em comunicado, afirmou que viveu "muitos momentos extraordinários em Veneza" e considerou o festival "o favorito", acrescentando que receber o Leão de Ouro é "uma enorme honra".Clooney observou ainda, com humor: "Esta distinção provavelmente também significa que estou a ficar velho".Alberto Barbera recordou que Clooney construiu uma carreira marcada pela versatilidade, transitando entre géneros como o drama, o thriller, a comédia e a ficção científica, mantendo "uma combinação perfeita entre o glamour das estrelas de outrora, um profissionalismo notável e uma sensibilidade moderna".Depois de iniciar o percurso artístico com pequenos papéis em séries televisivas e filmes de baixo orçamento, o ator alcançou projeção internacional com a série Serviço de Urgência, consolidando posteriormente uma carreira no cinema com interpretações em filmes como Syriana e Michael Clayton - Uma Questão de Consciência.Destacou-se ainda em Ocean's Eleven, Irmão, Onde Estás?, Gravidade, "Os Descendentes", "Nas Nuvens" e, mais recentemente, "Jay Kelly".Além da carreira como ator, afirmou-se como realizador e produtor através da produtora Smokehouse Pictures, assinando filmes como Confissões de uma Mente Perigosa, Boa Noite, e Boa Sorte e Tudo Pelo Poder.Ao longo da carreira recebeu duas estatuetas dos Óscares, quatro Globos de Ouro, um BAFTA, um Emmy, quatro prémios do Sindicato de Atores (SAG) e o Prémio Cecil B. DeMille, entre outras distinções.Foi ainda nomeado este ano para um Prémio Tony pela adaptação teatral de Good Night, and Good Luck, apresentada na Broadway.Paralelamente ao trabalho no cinema, George Clooney desenvolveu uma intensa atividade humanitária, sobretudo em defesa das populações do Sudão e da região de Darfur, tendo sido nomeado em 2008 Mensageiro da Paz das Nações Unidas, depois de vários anos de envolvimento em campanhas internacionais de sensibilização para a crise humanitária naquela região africana.Entre outras iniciativas, produziu o documentário Journey to Darfur, foi cofundador da organização Not On Our Watch, dedicada à prevenção de atrocidades em massa, e liderou em 2010 a maratona televisiva solidária Hope for Haiti Now!, realizada após o sismo no Haiti, que arrecadou mais de 66 milhões de dólares para ajuda humanitária.O Festival Internacional de Cinema de Veneza, organizado pela Bienal de Veneza, é o mais antigo festival de cinema do mundo e atribui anualmente o Leão de Ouro pelo conjunto da obra a personalidades com contributos excecionais para a história do cinema.Nas últimas edições foram distinguidos cineastas e atores como Peter Weir, Liliana Cavani, Tony Leung Chiu-wai, Catherine Deneuve, Jamie Lee Curtis e Sigourney Weaver..Clooney, um americano não tão francês assim.Leão de Ouro de Veneza para Jim Jarmusch e Prata para filme sobre a Palestina