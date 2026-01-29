Um pequeno monstro, "ma non troppo"
Um pequeno monstro, "ma non troppo"
Cultura

'Frankie e os Monstros'. Frankenstein regressa em desenhos animados

Frankenstein em desenhos animados, eis a boa surpresa de 'Stitch Head', entre nós lançado como 'Frankie e os Monstros' — uma coprodução europeia, envolvendo Reino Unido, Alemanha, França e Luxemburgo
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
