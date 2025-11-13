Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Oscar Isaac em 'Frankenstein': muitos meios, poucas ideias.
Oscar Isaac em 'Frankenstein': muitos meios, poucas ideias.
Cultura

'Frankenstein' à deriva na Netflix

Promovido e aguardado como um projeto invulgar, tanto do realizador Guillermo del Toro, como da própria Netflix, o novo 'Frankenstein' limita-se a ser um aparatoso desastre cinematográfico.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
estreias da semana
As estreias da semana
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt