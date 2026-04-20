Realizador Serge Ioan Celebidachi
Realizador Serge Ioan Celebidachi ADI MARINECI
Cultura

“Foi emocionante ele descobrir que o pai era o seu maior fã como maestro”

Serge Ioan Celebidachi, realizador de 'The Yellow Tie', falou com o DN por Zoom do filme dedicado ao pai, Sergiu Celibidache, um grande nome da música clássica. Embaixada da Roménia promove na quinta-feira, em Lisboa, visionamento deste 'A gravata amarela', em que John Malkovich é um dos atores que dá vida ao maestro.
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