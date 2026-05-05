“Foi desafiante refletir sobre os mitos das fadas e o poder que representam para as crianças”
DN - Leonardo Negrão
Cultura

“Foi desafiante refletir sobre os mitos das fadas e o poder que representam para as crianças”

Ilustrações de Ana Ruepp inspiradas no poema 'As Fadas', de Antero de Quental, estão na Galeria Fernando Pessoa, no Centro Nacional de Cultura, em Lisboa, até 18 de maio.
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
edição impressa
Ana Ruepp
Antero de Quental
As fadas
Diário de Notícias
www.dn.pt