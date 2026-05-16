Final da Eurovisão acontece com contestação a Israel. Finlândia é a favorita à vitória

A final do 70.º Festival Eurovisão da Canção é disputada hoje, na Áustria, por 26 países, incluindo Israel, cuja participação tem sido contestada, e com Finlândia, Austrália e Grécia como favoritos à vitória.Os 26 países em competição na final deste sábado são, por ordem de atuação: Dinamarca, Alemanha, Israel, Bélgica, Albânia, Grécia, Ucrânia, Austrália, Sérvia, Malta, República Checa, Bulgária, Croácia, Reino Unido, França, Moldávia, Finlândia, Polónia, Lituânia, Suécia, Chipre, Itália, Noruega, Roménia e Áustria.A participação de Israel no concurso voltou este ano a ser alvo de contestação e apelos à sua exclusão, tendo levado cinco países - Espanha (um dos membros do grupo dos Big 5, os que mais contribuem financeiramente para a produção do espetáculo), Irlanda, Países Baixos, Eslovénia e Islândia - a boicotarem o concurso. .Os boicotes devem-se aos ataques militares de Israel no território palestiniano da Faixa de Gaza, desde outubro de 2023, que mataram pelo menos 72 mil pessoas e foram classificados como genocídio por uma comissão internacional independente de investigação da Organização das Nações Unidas.Na primeira semifinal, na terça-feira, durante a atuação do representante de Israel, conseguiu ouvir-se na transmissão direta alguém gritar, várias vezes, na plateia, stop the genocide ("parem o genocídio", em português).Na quarta-feira, a emissora austríaca ORF e a União Europeia de Radiodifusão (UER), que organiza o concurso, anunciaram que tinham expulsado quatro espectadores do recinto.“Um elemento do público, que estava situado perto de um microfone, expressou ruidosamente a sua opinião no momento em que o artista israelita iniciou a sua atuação, [...] algo que foi ouvido na transmissão em direto”, disseram as duas entidades num comunicado enviado à Agência France Presse (AFP).Essa pessoa “foi depois retirada pelos seguranças, por ter continuado a perturbar o público”. Outras três pessoas foram também “expulsas da sala devido ao seu comportamento desestabilizador”.Os gritos de protesto não são audíveis no vídeo da atuação de Israel, publicado mais tarde 'online' pela UER.Nas duas últimas edições, os representantes de Israel foram sempre vaiados durante as atuações.No ano passado, manifestantes pró-Palestina e polícia entraram em confronto em Basileia, Suíça, no dia da final.Em 2024, a 68.ª edição do festival, em Malmö, na Suécia, ficou marcada por manifestações nas ruas e protestos na arena, e a participação dos Países Baixos foi cancelada, depois de um “incidente” nos bastidores com a delegação de Israel.Na terça-feira, algumas dezenas de ativistas pró-palestinianos puseram caixões no centro de Viena, num protesto contra a participação de Israel.De acordo com a AFP, estão previstas manifestações na capital austríaca para hoje, tendo sido reforçada a segurança na cidade, sobretudo junto ao Wiener Stadthalle, que acolhe o festival.De acordo com a média de várias casas de apostas, calculada pelo ‘site’ eurovisionworld.com, especializado no concurso, na tarde de sexta-feira, os três favoritos deste ano são a Finlândia, Austrália e Grécia.A Finlândia é representada por Linda Lampenius x Pete Parkkonen, ela violinista e ele um cantor ‘pop’, que se tornou conhecido no concurso de televisão “Ídolos”. O país, que venceu o concurso apenas uma vez, em 2006, concorre com a canção “Liekinheitin”.A representar a Austrália está a cantora Delta Goodrem, também compositora e atriz. Enquanto compositora já trabalhou com artistas como Celine Dion, Olivia Newton-John, Tony Bennett e Michael Bolton.A Austrália, que nunca venceu a Eurovisão, concorre este ano com a canção “Eclipse”.A Grécia é representada por Akylas, músico, compositor e ‘performer’ autodidata, que se tornou conhecido através de vídeos no TikTok, com ‘covers’ de vários artistas. Com a canção “Ferto”, Akylas tenta a segunda vitória da Grécia no concurso. A primeira foi em 2005.O top 5 dos favoritos deste ano fica completo com Israel, com Noam Betten e a canção “Michelle”, e a Roménia, com Alexandra Căpitănescu e “Choke Me”.A final começa às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), e tem transmissão direta em todo o mundo. Em Portugal, é exibida na RTP 1, RTP Mundo, RTP África e RTP Play.A 70.ª edição do Festival Eurovisão da Canção começou com 35 países concorrentes, mas só 25 estão hoje na final. Dez foram escolhidos na primeira semifinal, na terça-feira, outros dez na segunda, na quinta-feira, e há cinco com entrada direta na final: quatro dos chamados ‘Big5’ (Alemanha, França, Itália e Reino Unido) e o país anfitrião, Áustria, vencedor no ano passado.Portugal, que este ano esteve representado pelos Bandidos do Cante com “Rosa”, não passou da primeira semifinal.O Festival Eurovisão da Canção é organizado pela União Europeia de Radiodifusão (UER) desde 1956..Bandidos do Cante eliminados na primeira semifinal do Festival da Eurovisão.Escolhidos os últimos finalistas da 70.º edição da Eurovisão