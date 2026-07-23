Filmes de Nanni Moretti e Werner Herzog na competição oficial do festival de Veneza

Filmes de Nanni Moretti, Ali Asgari e Werner Herzog estão integrados na competição do Festival de Cinema de Veneza (Itália), a realizar em setembro, numa edição em que também entra a coprodução portuguesa “A Noiva Difícil”, da bengali Rubaiyat Hossain.O diretor artístico, Alberto Barbera, revelou esta quinta-feira, 23 de julho, em conferência de imprensa o programa completo da 83.ª edição do festival, sublinhando a ideia de que o cinema é “uma ferramenta extraordinária para conhecer o mundo”.Na secção Orizzonti está o filme A Noiva Difícil, da realizadora Rubaiyat Hossain, com direção de fotografia de Leonor Teles, participação de equipa técnica portuguesa e apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual.A Noiva Difícil é um filme “de grande exuberância formal e tom jubilatório” e “retrata uma jovem mulher no processo de preparação do seu casamento”, refere a Midas Filmes, que o coproduziu.A competição oficial de longas-metragens pelo Leão de Ouro inclui, entre outros, Acontecerá esta Noite, num regresso do realizador italiano Nanni Moretti a Veneza depois de ter vencido em 1989 aquele prémio com Palombella Rossa, e Bucking Fastard, do realizador alemão Werner Herzog, com as irmãs Kate e Rooney Mara.A Bit of Light, de Ali Asgari, descrito como “um filme doloroso sobre os opositores ao regime iraniano que desesperam por uma mudança”, Wild Horse Nine, de Martin McDonagh, Dau, de Ilya Khrzanovsky, e Look Back, de Hirokazu Koreeda, também estão na competição.A eles junta-se o já anunciado filme de abertura, Ink, de Danny Boyle, sobre a criação do jornal britânico The Sun por Rupert Murdoch e Larry Lamb.. Na apresentação, Alberto Barbera deu ainda destaque a vários documentários fora de competição, nomeadamente Joie de Vivre, filme de sete horas de Luca Guadagnino, sobre o realizador italiano Bernardo Bertolucci, Musk, de Alex Gibney sobre Elon Musk, ou Oasis: Don’t Look Back in Anger, de Dylan Southern e Will Lovelace.O filme de encerramento de Veneza será Dio Ride, de Giovanni Veronesi.Na secção de Clássicos, será exibido o filme Udju Azul di Yonta, do realizador guineense Flora Gomes, numa versão restaurada pela Cinemateca Portuguesa.A 83.ª edição do Festival de Cinema de Veneza está marcada de 02 a 12 de setembro, tendo já sido anunciado que George Clooney e Ellen Burstyn receberiam o Leão de Ouro de carreira. A atriz e realizadora Maggie Gyllenhaal preside ao júri.