Filme português "Ice Merchants" vence prémio Annie

O filme Ice Merchants, do realizador português João Gonzalez, ganhou o prémio Annie, o 'Óscar da animação', na categoria de Melhor Curta-Metragem, tendo Pinóquio de Guillermo del Toro, da Netflix, sido distinguido como o melhor filme.

A 50.ª cerimónia dos prémios Annie, os mais importantes do cinema de animação nos Estados Unidos, decorreu no sábado à noite (madrugada deste domingo na Europa) em Los Angeles, Califórnia, e distinguiu ainda Pinóquio de Guillermo del Toro nas categorias de Melhor Animação de Personagem, Melhor Direção, Melhor Música e Melhor Design de Produção.

Ice Merchants estava indicado na categoria de Melhor Curta-Metragem ao lado de Amok, do húngaro Balázs Turai, Black Slide, do israelita Uri Lotan, Love, Dad, da checa Diana Cam Van Nguyen, e The Flying Sailor, das canadianas Amanda Forbis e Wendy Tilby.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O filme de João Gonzalez está também na corrida para os Óscares, a entregar a 12 de março, indicado para melhor curta-metragem de animação, numa nomeação inédita para uma produção portuguesa.

Ice Merchants, o terceiro filme de João Gonzalez, é sobre perda e laços familiares, entre um pai e um filho, e tem como ponto de partida a imagem de uma casa numa montanha, debruçada num precipício.

Esta curta-metragem, contada sem narrador nem diálogos, apenas por imagens desenhadas e música, tem coprodução da Cola Animation com Reino Unido e França.

Ice Merchants teve estreia mundial em 2022 na Semana da Crítica de Cannes, em França, onde foi premiado. Desde então, tem somado vários outros prémios em contexto de festivais.

O filme está atualmente em exibição nos cinemas portugueses.

Considerados os 'Óscares' do cinema de animação, os prémios Annie distinguem produções de animação, em curta e longa-metragem, e são atribuídos anualmente pela Sociedade Internacional de Cinema de Animação.

Na categoria de Melhor Filme, para além do vencedor Pinóquio de Guillermo del Toro, estavam nomeados Turning Red -- Estranhamente Vermelho, dos estúdios Pixar, O Gato das Botas: O Último Desejo, da Dreamworks, The Sea Beast, da Netflix, e Wendell & Wild, uma produção da Monkeypaw e da Gotham para a Netflix.

Entre os vencedores nas 32 categorias da 50.ª edição dos prémios Annie estão ainda Marcel the Shell with Shoes On (Marcel the Movie LLC) como Melhor Filme Independente e The Boy, The Mole, The Fox and The Horse (NoneMore e Bad Robot) como Melhor Produção Especial.