Filme austríaco arrebata Grande Prémio do LEFFEST

O vencedor da 20.ª edição do LEFFEST (Lisboa Film Festival), distinguido com o Grande Prémio NOS, foi Everytime, uma realização da austríaca Sandra Wollner. O júri, presidido pelo cineasta canadiano David Cronenberg, consagrou, assim, um filme que já se destacara, em maio, no Festival de Cannes, onde vencera a secção “Un Certain Regard” (parte integrante da seleção oficial). No seu centro encontramos uma família marcada por funestos acontecimentos vividos em Berlim, procurando refazer, um ano mais tarde, nas Canárias, os seus laços afetivos.

A chilena Dominga Sottomayor recebeu o Grande Prémio João Bénard da Costa, para melhor realização — o seu filme La Perra narra o drama vivido numa ilha do sul do Chile por uma mulher solitária que, depois de acolher uma cadelinha abandonada, enfrenta o perturbante regresso de um trauma de infância. No palmarés encontramos um prémio de insólita ironia, atribuído a Peter Andrews pela direção fotográfica de The Christophers, o mais recente trabalho do americano Steven Soderbergh, um retrato íntimo, em clima de comédia dramática, de um velho pintor inglês interpretado por Ian McKellen — na verdade, Peter Andrews é um pseudónimo do próprio Soderbergh, responsável pela fotografia da maior parte dos filmes que realiza.

De todos os títulos programados nas várias secções do festival, The Christophers é um dos que chegará mais rapidamente ao circuito comercial português: a sua estreia está marcada para o próximo dia 19. Na semana seguinte, dia 26, surgirá Fatherland, do polaco Pawel Pawlikowski (prémio de realização em Cannes), este apresentado extra-competição, precisamente na zona de ante-estreias do LEFFEST.

Na secção Descobertas, o júri presidido pela atriz alemã Barbara Sukowa distinguiu La Maison du Vent, de Auguste Bernard Kouemo Yanghu, sobre uma velha senhora dos Camarões, quase octogenária, que tenta voltar a reunir os membros ausentes da família. Na zona dedicada às Escolas de Cinema, foi premiada uma curta-metragem da Bélgica.

Os principais premiados do LEFFEST voltam a ser exibidos no domingo, no Cinema São Jorge. Dois deles na Sala Manoel de Oliveira: La Perra e Everytime, respectivamente às 15h00 e 18h30; La Maison du Vent passa na Sala 3, às 21h00.

Foi este o palmarés completo — no caso das coproduções, indica-se em primeiro lugar o país do respectivo realizador.

COMPETIÇÃO

Grande Prémio NOS

EVERYTIME (Áustria/Alemanha), de Sandra Wollner