Filmagens de Batman suspensas. Robert Pattinson infetado com covid-19

As filmagens do novo filme The Batman foram de suspensas porque, de acordo com a revista Vanity Fair, o protagonista Robert Pattinson testou positivo para a covid-19.

Um porta-voz da produtora Warner Bros confirmou que as filmagens foram "temporariamente interrompidas". "Um membro da produção do Batman testou positivo para covid-19 e está isolado, de acordo com o protocolo em vigor", explicou a mesma fonte, que no entanto não revelou a identidade da pessoa infetado, que é afinal o ator principal.

Esta é a segunda vez que a rodagem do filme, que se começou no inicio do ano em Glasgow, na Escócia, é interrompida, depois de ter estado parada durante seis meses devido à pandemia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Recentemente, a Warner Bros divulgou o primeiro trailer desta nova saga de Batman, cuja estreia no cinema está prevista apenas para 2021.