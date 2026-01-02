Filha de Tommy Lee Jones encontrada morta num hotel em São Francisco

Nas primeiras horas de 2026, Victoria Jones, de 34 anos, filha do ator Tommy Lee Jones, foi encontrada morta num hotel em São Francisco, nos EUA. A informação foi avançada pelo site TMZ, que cita fontes policiais. O departamento de bombeiros de São Francisco confirmou à imprensa norte-americana que respondeu a uma emergência médica no hotel Fairmont às 02h52 (hora local) de 1 de janeiro. Na unidade hoteleira foi encontrada uma pessoa sem vida, tendo sido depois identificada como Victoria Jones. “As nossas equipas responderam à ocorrência, realizaram uma avaliação e constataram o óbito de uma pessoa”, disse um porta-voz dos bombeiros, adiantando que a polícia de São Francisco e o Instituto Médico Legal estiveram no local, tendo tomado conta da ocorrência. As causas da morte de Victoria Jones são, para já desconhecidas, embora a NBC Bay Area tenha avançado que a polícia, até ao momento, não suspeita de crime. A estação de televisão adiantou que a filha do ator de 79 anos foi encontrada sem vida num corredor do hotel de São Francisco.Victoria Jones era filha de Tommy Lee Jones e da segunda mulher do ator, Kimberlea Cloughley. O casal tem outro filho, Austin, de 43 anos.A atriz integrou os elencos dos filmes Men In Black II, Os Três Enterros de um Homem, nos quais trabalhou ao lado do pai - vencedor do Óscar de Melhor Ator Secundário pelo interpretação no filme O Fugitivo, em 1994 -, tendo participado num episódio da série One Tree Hill.