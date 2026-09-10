Ficção científica em versão coreana

Na primeira cena de Hope, produção da Coreia do Sul realizada por Na Hong-Jin, alguns elementos da polícia descobrem uma vaca morta numa estrada rural, nos arredores da povoação que dá título ao filme. Ficamos avisados: devemos encarar Hope (à letra: “esperança”) como uma epopeia carregada de ironia – enfim, se o nosso humor resistir à depressão dos clichés.O segundo cliché não demora a chegar: os polícias nunca são um prodígio de inteligência, até porque quando têm alguma (lembremos o polémico “Dirty Harry” de Clint Eastwood) há sempre um vigilante politicamente correcto a convocar-nos para a gravidade dos grandes debates ideológicos, se possível tingidos de anti-americanismo primário. A intriga adensa-se (cliché nº 3): acontece que o corpo da vaca exibe marcas de garras que não parecem pertencer a um simpático felino caseiro. Não será um “alien” que decidiu visitar o nosso planeta? Talvez! O que abre a possibilidade de, um pouco antes de começar o terceiro acto do filme, sermos presenteados com uma nave espacial encontrada nos restos de coleção da Lucasfilm... Evitando ser mais explícito, só posso aconselhar o leitor a não perder o filme, fugindo do cepticismo deste texto.Lembremos apenas que as coisas se aceleram, favorecendo a ideia (?) segundo a qual a emoção se intensifica quando há muitas coisas a correr em frente dos nossos olhos. Sem esquecer que a acumulação de detritos, casas em ruínas e carros desvairados a invadir as ruas de Hope satisfaz os valores correntes de um género (dito de “efeitos especiais”) que entrou na gíria populista como uma genuína ideia de cinema.A conjuntura mediática em que tudo isto acontece é mais curiosa do que a pobreza cinematográfica do empreendimento. Assim, com filmes muito variados, e resultados naturalmente contrastados, a produção da Coreia do Sul conquistou um lugar importante nos mercados mundiais (tal como, por exemplo, a sua música e as suas séries). Mérito, sem dúvida, de uma lógica criativa e industrial que tem marcado presença nas grandes montras do cinema mundial, a começar pelo Festival de Cannes – foi aí, justamente, que o filme Parasitas ganhou a Palma de Ouro de 2019 (a primeira da Coreia do Sul) e Hope teve a sua estreia mundial (em maio deste ano). Seja como for, permito-me duvidar que o filme de Na Hong-Jin vá ficar como um momento significativo de tão interessante panorama..A política foi a bandeira de Cannes