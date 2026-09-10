Os “aliens” já chegaram?...
Os “aliens” já chegaram?...
Cultura

Ficção científica em versão coreana

O cinema da Coreia do Sul continua a marcar pontos nos grandes festivais. O filme 'Hope', de Na Hong-Jin, uma derivação pouco inspirada de convenções da ficção científica, passou por Cannes.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
Cultura
Cannes
As estreias da semana
Diário de Notícias
www.dn.pt