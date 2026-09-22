Ficam a voz, os poemas, o carisma e muitos amigos pelo mundo. As reações à morte de Jorge Palma

António José Seguro, no site da Presidência da República, disse ter recebido a notícia da morte de Jorge Palma “com enorme tristeza e consternação” e disse que o país se despede “de um dos seus ícones e de um dos grandes poetas da nossa música e da nossa sensibilidade”

“As suas canções hão de ficar como uma recordação intensa e profunda da nossa melancolia”, continuou, frisando que elas marcaram a vida portuguesa durante décadas e, por muito tempo, hão de iluminar a memória de várias gerações”.

“Os acordes, os ritmos e as melodias de temas inesquecíveis como ‘Bairro do amor’, ‘Na terra dos sonhos’, ‘Estrela do mar’, ‘Deixa-me rir’, ‘Frágil’, ‘Encosta-te a Mim’, ‘A Gente Vai Continuar’ ou ‘Dá-me Lume’ recordarão o seu lirismo imprevisível e nunca de efeito fácil ou efémero”, sublinhou o Presidente.

“Além de criador e intérprete de exceção, Jorge Palma foi também um artista que colaborou e trabalhou com muitos outros companheiros, mostrando sempre uma rara versatilidade e ecletismo, o que fez dele uma referência da nossa história musical ao longo dos últimos cinquenta anos”. lê-se ainda na mensagem.

O Presidente da República destacou ainda que “Jorge Palma emprestou à música portuguesa um caráter único e uma busca incessante da beleza que construiu uma utopia da amizade, do amor, da generosidade – e do riso”.

“De certa maneira, todos habitámos o seu bairro do amor, todos nos rimos com os seus versos, todos nos sentimos frágeis, todos prometemos continuar a ser aqueles que fomos quando cantámos as suas canções pela primeira vez ou quando elas deram sentido às nossas vidas”, sublinhou, lembrando o “talento raro e precisoso que nos contagiou a todos com o seu vírus de harmonia, beleza e rebeldia”.

“É assim que o ouviremos até ao fim. A gente vai continuar”, concluiu António José Seguro, sem antes lembrar que Jorge Palma estava previsto para participar na Festa do Livro em Belém, que ocorreu este fim de semana.

“Infelizmente, já não pôde juntar-se a nós devido ao seu estado de saúde. Por isso são ainda mais intensos o choque e a tristeza vividos hoje, com a notícia da sua morte”, expressou, deixando as condolências à família do músico e a “todos os artistas que estiveram ligados à sua música e à sua carreira”.