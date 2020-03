Festival Eurovisão da Canção em Roterdão cancelado

Num comunicado divulgado nas redes sociais do evento, a organização, a cargo da União Europeia de Radiodifusão, refere que ao longo das últimas semanas foram "exploradas várias opções alternativas que permitissem que o concurso fosse por diante", mas a "incerteza gerada pela transmissão da doença Covid-19 pela Europa -- e as restrições postas em prática pelos governos dos participantes e pelas autoridades holandesas -- fez com que fosse tomada a difícil decisão de que é impossível continuar com o evento ao vivo como planeado".

No mesmo comunicado, a organização refere que vão ser mantidas discussões entre todas as partes envolvidas, incluindo a cidade de Roterdão, sobre o local de acolhimento do evento em 2021.

A artista Elisa, com a canção "Medo de Sentir", seria a representante de Portugal na Eurovisão 2020, depois de ter vencido a final da 54.ª edição do Festival da Canção, realizada em Elvas (Portalegre).