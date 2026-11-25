Resistência, Sérgio Godinho convida Camané e Manuela Azevedo, Gisela João convida Samuel Úria, Luís Trigacheiro convida Milhanas, Tiago Nacarato e Tiago Nogueira, Ornatos Violeta e Revenge of the 80's, constituem o cartaz do Festival EA Live Évora, agendado para 8, 9, 10, 15, 16 e 17 de julho, e que tem como cenário as vinhas da Adega Cartuxa.

A abertura do festival, no dia 8 de julho, estará a cargo dos Resistência. No dia seguinte será a vez de se apresentar no palco Sérgio Godinho que terá a companhia de Camané e Manuela Azevedo. No sábado, dia 10, Gisela João atuará com o seu convidado: Samuel Úria.

No segundo fim de semana deste festival, que existe em Évora desde 2017, será a vez de se apresentarem, a 15 de julho, Luís Trigacheiro com Milhanas, Tiago Nacarato e Tiago Nogueira.

No dia seguinte caberá aos Ornatos Violeta as honras do palco e o festival terminará a 17 de julho com a atuação dos Revenge of the 80's.

Segundo o cartaz divulgado esta quarta-feira, 25 de novembro, todas as noites do festival haverá atuações de DJ's. Os bilhetes, cujos preços variam entre os 37 e os 50 euros de acordo com os dias e os espetáculos, estão à venda deste esta quarta-feira.