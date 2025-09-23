Festival de cinema Leffest abre com filme de Jim Jarmusch e estende-se à Amadora

O Lisboa Film Festival (Leffest) vai abrir, em novembro, com o filme Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch, e contará com a presença do ator brasileiro Wagner Moura e dos cineastas Olivier Assayas e Hal Hartley.Em conferência de imprensa, esta terça-feira, dia 23, em Lisboa, o produtor e fundador do Leffest, Paulo Branco, anunciou a programação da 19.ª edição, marcada para os dias 07 a 26 de novembro em várias salas de Lisboa e, pela primeira vez, da Amadora.A mais de um mês de distância, Paulo Branco disse que alguns dos convidados anunciados estão ainda por confirmar, como o realizador Jim Jarmusch, que acaba de vencer o Leão de Ouro no festival de Veneza, o realizador Gus van Sant e a atriz Kristen Stewart, de quem vão ser exibidos os filmes Dead Man's Wire e The Chronology of Water, respetivamente.Confirmadas estão as presenças da artista norte-americana Kim Gordon (da banda Sonic Youth), do ator brasileiro Wagner Moura, que vai ser homenageado, e do realizador norte-americano Hal Hartley, de quem vai ser servida uma retrospetiva, incluindo o mais recente filme, Where to Land.Paulo Branco sublinhou ainda a homenagem que vai ser feita à atriz portuguesa Isabel Ruth, indissociável do Novo Cinema Português e que trabalhou com nomes como Paulo Rocha, Manoel de Oliveira e Sérgio Tréfaut.Sobre o cinema português, destaca-se ainda a presença de João Botelho, com o filme As meninas exemplares, inspirado na obra literária homónima de Condessa de Segur, filme que é uma homenagem à artista plástica Paula Rego.O Leffest vai ainda exibir duas primeiras longas-metragens de ficção portuguesa: Entroncamento, de Pedro Cabeleira, na competição oficial, e Maria Vitória, de Mário Patrocínio.A programação anunciada esta terça-feira convocou ainda filmes como Blue Moon, de Richard Linklater, Hamnet, de Chloé Zhao, Nova 78, de Aaron Brookner e Rodrigo Areias, e Die my love, de Lynne Ramsay.O cineasta francês Olivier Assayas estará em Lisboa com o filme The wizard of the Kremlin, com Jude Law no papel do presidente da Rússia, Vladimir Putin.O Leffest vai ainda dedicar atenção ao cinema da Ásia Central, com uma seleção de filmes do Cazaquistão, Tajiquistão, Uzbequistão e Quirguistão, e homenageia o compositor estónio Arvo Pärt, que acaba de celebrar 90 anos.Na conferência de imprensa, Paulo Branco explicou que, “para chegar a mais gente”, o festival vai ter sessões no Auditório dos Recreios e no Cineteatro D. João V, ambos na Amadora.O festival vai repartir-se entre os cinemas São Jorge e Nimas, a Culturgest, o Teatro do Bairro, a Galeria Zé dos Bois e as salas NOS Amoreiras.A programação foi apresentada mais de um mês antes do festival, para “não interferir” nas eleições autárquicas, explicou Paulo Branco, tendo ao lado o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que se recandidata ao cargo.Sobre as próximas edições do Leffest, independentemente do resultado das autárquicas de 12 de outubro, Paulo Branco disse que não há “nenhum acordo plurianual” entre o município e a organização.“Para o ano vai haver? Não sei, não tem a ver só com os apoios. Tem de haver da nossa parte vontade para que valha a pena continuar com o festival. Não gosto de coisas definitivas. (…) Gosto de ser surpreendido. Se as coisas correrem bem, gostaríamos de fazer, mas não depende de nós e não vamos impor a nossa vontade a ninguém”, disse.Os bilhetes para o festival estarão à venda no final de outubro..Cinema Queer celebra a beleza e a paz