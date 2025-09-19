Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
'Between Goodbyes', documentário sul-coreano para a sessão de encerramento.
Cinema Queer celebra a beleza e a paz

Começa no Cinema São Jorge a 29ª edição do Queer Lisboa, com o filme 'Plainclothes', do americano Carmen Emmi — este é um festival apostado em refletir as muitas frentes da sensibilidade 'queer'.
João Lopes
