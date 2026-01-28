Festival Around Classic volta para uma segunda edição dedicada a Mozart

Nasceu em 2025 e este ano regressa para uma segunda edição. O Festival Around Classic realizar-se-á entre os 29 e 31 de maio, em Lisboa, com uma programação dedicada a Mozart, assinalando os 270 anos do nascimento do compositor. A programação completa desta iniciativa de divulgação da música clássica ainda não é conhecia, mas já foram anunciados alguns dos concertos.Tal como na primeira edição, dedicada a Bach, o Around Classics terá concertos e ações pedagógicas em vários espaços da cidade, com destaque para o Teatro Variedades, o Capitólio e o Cinema São Jorge.O festival nasceu pela mão de Miguel Leal Coelho e Paula Fonseca, antigo administrador e ex-diretora de Artes Performativas do Centro Cultural de Belém (CCB), que através da MegaClassic criaram o festival inspirado no evento Dias da Música do CCB. .Festival inspirado nos ‘Dias da Música’ do CCB quer “dessacralizar a música erudita”.A MegaClassic associou-se à Lisboa Cultura que coproduz o festival, e que, tal como a iniciativa do CCB, propõe oferecer aos portugueses concertos de música clássica a preços acessíveis. Um dos destaques da programação já anunciados será a interpretação da Missa em dó menor pela Orquestra de Câmara Portuguesa e pelo Coro Voces Caelestes, sob a direção musical de Pedro Carneiro, no dia 30 de maio, no Capitólio, às 16 horas.Às 22 horas desse dia realiza-se no mesmo espaço um concerto de jazz inspirado na música de Mozart, com Mário Laginha e Daniel Bernardes. O espetáculo foi uma encomenda do Around Classic.Também no dia 30 de maio, às 19 horas, mas no Teatro Variedades, será apresentado o recital Mozart – Um itinerário, com Nuno Vieira de Almeida ao piano, a atriz Rita Blanco e as vozes da soprano Susana Gaspar e do barítono André Henriques.