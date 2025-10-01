Festa do Cinema Francês recorda Alain Delon

O começo do outono volta a colocar o cinema francês na atualidade: aí está a 26.ª edição da Festa do Cinema Francês, a partir de amanhã, 2 de outubro, em Lisboa (Cinema São Jorge, até dia 12) e Porto (Cinema Trindade, até dia 8), com prolongamentos diversos em Coimbra, Cascais, Almada e Lagos. Com direção artística de Anne Delseth e organização da Associação Il Sorpasso, o evento acontece em parceria com a Embaixada de França, o Institut Français du Portugal e a rede das Alliances Françaises em Portugal, contando também com o contributo do MaisFRANÇA, o programa da criação contemporânea francesa em Portugal. Em jeito de pré-abertura, a Festa já apresentou ontem, em Lisboa, no Cinema Ideal, o notável Lumière - A Aventura Continua!, de Thierry Frémaux, celebrando a herança dos pequenos filmes de 50 segundos realizados pelos irmãos Lumière nos tempos heróicos do cinematógrafo — o filme será projetado hoje no Batalha Centro de Cinema, no Porto, entrando no circuito comercial a partir de amanhã. A abertura oficial acontece com Nouvelle Vague, de Richard Linklater, sobre a rodagem, em 1959, de À Bout de Souffle/O Acossado, a primeira longa-metragem de Jean-Luc Godard e uma das bandeiras da Nova Vaga — o lançamento em sala está agendado para 18 de dezembro. Uma das figuras lendárias do filme de Godard, a atriz Jean Seberg, surge no cartaz oficial da Festa. .Haverá uma secção competitiva dedicada a primeiras e segundas longas-metragens em que será possível descobrir, por exemplo, Love me Tender, de Anna Cazenave, com Vicky Krieps, um dos títulos marcantes da edição deste ano de “Un Certain Regard”, em Cannes. Na secção “Premières”, a Festa apresenta uma colecção de novidades que podem ajudar a definir a paisagem multifacetada (temas e modelos narrativos) da actual produção francesa. Aí surgirão alguns títulos também revelados em Cannes, incluindo a parábola de terror Alpha, de Julia Ducournau, o policial Dossier 137, de Dominik Moll, e o notável retrato de um adolescente que é Enzo, trabalho final de Laurent Cantet, como argumentista, que viria a ser realizado por Robin Campillo. Com alguma nostalgia, importa fazer um destaque muito especial para a homenagem a Alain Delon, falecido há pouco mais de um ano, que terá lugar na Cinemateca (instituição que assim renova a sua colaboração com a Festa). Até 30 de outubro, sob o título “Alain Delon, a virtude do silêncio”, serão recordados momentos emblemáticos da sua carreira como À Luz do Sol (René Clément, 1959), O Eclipse (Michelangelo Antonioni, 1962) ou A Piscina (Jacques Deray, 1968), a par de raridades como Journal d’un Combat (Guy Gilles, 1964), curta-metragem sobre o pintor Francis Savel que Delon produziu, assumindo também a voz off da narração. .Entre os títulos seguramente menos vistos de Delon, está Nouvelle Vague (não confundir com o filme de Linklater já referido), obra-prima de Jean-Luc Godard datada de 1990. Realizado durante o período em que Godard desenvolvia o seu projecto videográfico História(s) do Cinema, trata-se de uma experiência com o seu quê de terminal, no sentido em que reencontramos aqui um derradeiro capítulo da tragédia íntima de um par homem/mulher também presente em Pedro, o Louco (1965) ou Tudo Vai Bem (1972) — para contracenar com Delon, Godard escolheu a italiana Domiziana Giordano que Andrei Tarkovsky revelara em Nostalgia (1983). Memórias musicais A Festa propõe ainda um núcleo de programação infantil (“Petits Cinéphiles”), uma pequena coleção de comédias (“Rir à Grande e à Francesa”) e um encontro luso-francófono destinado a produtores e realizadores que estejam a desenvolver o seu primeiro ou segundo projecto de longa-metragem. Sublinhando o cruzamento das memórias cinéfilas com o cinema do presente, Partir, Um Dia, de Amélia Bonnin, foi escolhido para filme de encerramento desta edição da Festa do Cinema Francês. Para lá de ter protagonizado uma proeza inédita em Cannes — uma primeira obra apresentada na abertura do festival da Côte D’Azur —, trata-se uma comédia dramática em registo musical, evocando a obra de Jacques Demy (Os Chapéus de Chuva de Cherburgo, etc.), fenómeno singular no interior do cinema francês. Partir, Um Dia é também uma ante-estreia, já que estará no circuito comercial português a partir do dia 16 deste mês. morreu .Morreu Alain Delon, estrela do cinema europeu