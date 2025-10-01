Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Nouvelle Vague (1990): Domiziana Giordano e Alain Delon dirigidos por Jean-Luc Godard.
Festa do Cinema Francês recorda Alain Delon

A Festa do Cinema Francês começa amanhã, em Lisboa e Porto. O evento inclui uma homenagem a Alain Delon, diversas ante-estreias e um encontro luso-francófono destinado a produtores e realizadores.
