'E Deus Criou a Mulher': Brigitte Bardot em 1956.

Cultura

Festa do Cinema Francês. Para redescobrir Brigitte Bardot

Brigitte Bardot é um dos destaques da 27ª edição da Festa do Cinema Francês, a começar na quinta-feira. Para lá da secção competitiva, não faltará a habitual secção de ante-estreias.