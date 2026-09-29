'E Deus Criou a Mulher': Brigitte Bardot em 1956.
'E Deus Criou a Mulher': Brigitte Bardot em 1956.
Cultura

Festa do Cinema Francês. Para redescobrir Brigitte Bardot

Brigitte Bardot é um dos destaques da 27ª edição da Festa do Cinema Francês, a começar na quinta-feira. Para lá da secção competitiva, não faltará a habitual secção de ante-estreias.
João Lopes
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