Festa do Cinema Francês. Para redescobrir Brigitte Bardot

A partir de quinta-feira, 1 de outubro, a par das novidades que tem para apresentar, a Festa do Cinema Francês mantém-se fiel às memórias cinéfilas. Assim, a sua 27ª edição integra um ciclo dedicado a Brigitte Bardot (falecida a 28 de dezembro de 2025, contava 91 anos). Será possível ver ou rever títulos emblemáticos da sua carreira e da história do cinema francês — E Deus Criou a Mulher (Roger Vadim, 1956), A Mulher e o Fantoche (Julien Duvivier, 1958), O Desprezo (Jean-Luc Godard, 1963), etc. —, mas também um pequeno lote de raridades documentais. O destaque vai para O Partido das Coisas: Bardot/Godard e Paparazzi, curtas-metragens de Jacques Rozier, precisamente sobre a rodagem de O Desprezo.As sessões da retrospetiva Bardot têm lugar na Cinemateca, com o maior volume da programação a acontecer no Cinema São Jorge, em paralelo com a presença da Festa no Porto, no Batalha Centro de Cinema e no Cinema Passos Manuel. Ao longo de outubro e novembro, esta edição vai-se ramificando de norte a sul, com sessões em Almada, Beja, Braga, Cascais, Coimbra, Faro, Figueira da Foz, Lagos, Leiria, Santa Maria da Feira, Setúbal, Tavira, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Gaia.De Gaulle: Resistência será o título da abertura oficial, aliás prolongando-se com De Gaulle: Liberdade, ambos com assinatura de Antoine Baudry — a primeira parte evocando o papel decisivo de Charles De Gaulle na resistência ao invasor nazi, a segunda debruçando-se sobre a euforia da libertação e as convulsões políticas que se seguiram. São filmes da secção de antestreias, algumas delas com lançamento próximo nas salas — será o caso de Histórias Paralelas, primeira obra falada em francês do iraniano Asghar Farhadi, com Isabelle Huppert no papel central (estará no circuito comercial a partir do dia 15).As antestreias têm um complemento importante nas “sessões especiais”, onde, além de uma homenagem a Marjane Satrapi (com a passagem de Persépolis, 2007), será possível conhecer Mémoire de Fille, uma realização da atriz Judith Godrèche tendo por base as memórias da escritora Annie Ernaux sobre a sua primeira experiência sexual. Também nesta zona da programação surge Bataclan: Os que Viveram, uma série televisiva de Jean-Xavier De Lestrade e Antoine Lacomblez sobre um grupo de sobreviventes do ataque terrorista à sala do Bataclan (13 de novembro de 2015) — será uma antestreia em parceria com os canais TVCine. . Para lá da secção competitiva, de novo dedicada a primeiras e segundas longas-metragens, regressa também uma zona de curtas-metragens de caráter experimental. Valerá a pena ter em conta Journal du Futur, em que a realizadora Agathe Bonitzer revisita as imagens de vídeo que registou durante a adolescência.No espaço dedicado à comédia, com o título (inevitável) de “Rir à grande e à francesa”, estará a mais recente realização de Agnès Jaoui (L’Objet du Délit) e também um retrato dos bastidores da Comédie Française (De La Comédie Française), com assinatura da dupla Bertrand Usclat/Martin Darondeau. Numa mini-retrospectiva intitulada “Deuxiéme Chance”, recordam-se alguns títulos dos últimos dois anos, incluindo O Estrangeiro, a magnífica adaptação do livro de Albert Camus por François Ozon que, de facto, merece mais atenção do que aquela que obteve na sua estreia