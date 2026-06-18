Gael García Bernal: de que se faz uma civilização?
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Cultura

Fernão de Magalhães para lá do mito

Um cineasta filipino, Lav Diaz, propõe agora uma visão crítica do navegador português Fernão de Magalhães: o seu filme, 'Magalhães', faz-se contra as regras e os valores da mitologia clássica.
João Lopes
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