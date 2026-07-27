“Existiram dois impérios mexicanos, o de Agustín de Iturbide e o de Maximiliano, e ambos os imperadores foram executados”
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“Existiram dois impérios mexicanos, o de Agustín de Iturbide e o de Maximiliano, e ambos os imperadores foram executados”

Conversa com Carlos Tello Díaz, historiador mexicano que publicou em Portugal ‘Maximiliano Imperador: Entre Viena, Lisboa e o México: uma vida extraordinária’ (Parsifal), um livro sobre o austríaco cujo fuzilamento foi imortalizado numa pintura de Édouard Manet.
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