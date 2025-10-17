Ex-atriz Brigitte Bardot internada de urgência aos 91 anos

A antiga atriz Brigitte Bardot foi internada de urgência num hospital no sul de França, devido a "uma doença grave", avança o The Sun.A artista, de 91 anos, está hospitalizada há cerca de três semanas e não é claro qual é o seu estado de saúde, mas acredita-se que esteja a recuperar de uma cirurgia. Brigitte Bardot encontrava-se em casa, em Saint-Tropez, quando teve de ser transportada de urgência para um hospital. Um sex symbol das décadas de 1950 e 1960, celebrizou-se por papéis em filmes como The Girl in the Bikini (1952) e E Deus Criou a Mulher (1956), que ajudaram a popularizar o uso de biquíni numa altura de grande conservadorismo. Largou o cinema em 1973 (quando ainda não tinha 40 anos), cumprindo uma vontade que já sentia desde o início dos anos 60, quando a pressão mediática se tornou demasiado violenta - o filme Vida Privada (1962), de Louis Malle, retratou esse assédio público.Nas últimas décadas dedicou-se à causa animal, através da fundação que criou em 1986, e afastou-se da vida pública.