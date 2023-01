Viveu 82 anos em que nunca desistiu do amor, das manhãs de Verão e da poesia enquanto tradução de tudo isso para linguagem humana.

Eugénio de Andrade, nome maior da Literatura portuguesa da segunda metade do século XX, nasceu há precisamente 100 anos, na Póvoa da Atalaia, no concelho do Fundão, como José Fontinhas, filho e neto de camponeses. A sua primeira infância foi passada em meio rural, como o próprio contaria muitos anos depois no volume em prosa, Rosto Precário: "Há poucos brinquedos na minha vida, mas, além do arco, do pião e da bilharda, a minha infância está cheia de sol, cheia de água.