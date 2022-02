Estrela da série documental Cheer admite ter cometido abusos sexuais de menores

Jerry Harris, uma das estrelas da série documental Cheer, da Netflix, declarou-se culpado num caso de abuso sexual de menores.

Harris, de apenas 22 anos, admitiu esta quinta-feira ter pagado a um jovem de 17 anos para lhe enviar fotografias sexualmente explícitas e de viajar para a Florida com a intenção de se envolver sexualmente com um jovem de 15 anos.

Em prisão preventiva desde que foi detido em Chicago em setembro de 2020, Harris declarou-se culpado no âmbito de um acordo para evitar outras cinco acusações contra ele.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A investigação foi desencadeada na sequência de uma mãe do estado do Texas, cujos dois filhos foram abusados por Harris. "Num esforço para acabar com um predador em série e evitar danos a outras crianças, os meus filhos deram o corajoso passo de falar publicamente sobre os abusos sexuais que sofreram às mãos de Jerry Harris", afirmou, num comunicado citado pela imprensa norte-americana.

"A admissão de culpa de Harris dá-me esperança de que a dor que os meus filhos sofreram depois de terem denunciado o crime não foi em vão", acrescentou.

Um advogado das vítimas pediu ainda uma investigação da da United States All Star Federation, Varsity Spirit e Cheer Athletics para concluir se algum funcionário "poderia ter parado os abusos".

Os promotores dizem que Harris admitiu ter trocado fotografias sexualmente explícitas com 10 a 15 crianças que sabia serem menores de idade.

Nos Estados Unidos, uma acusação de pornografia infantil acarreta uma pena mínima de cinco anos de prisão e máxima de 20. Já a acusação de conduta sexual ilícita tem uma pena máxima de 30 anos. Ou seja, no julgamento que está marcado para 28 de junho, Jerry Harris arrisca uma pena até 50 anos de prisão.

Vencedora de um Emmy, a série documental Cheer segue a vida dos chefes de claque da equipa do Navarro College, do Texas.

A fama de Harris fê-lo ganhar um convite para a cerimónia de entrega dos Óscares como convidado da apresentadora de televisão Ellen DeGeneres, tendo entrevista celebridades na passadeira vermelha.

Na última temporada de Cheer, lançada em janeiro, dois gémeos identificados como vítimas de Harris falaram sobre os abusos. "Eu disse-lhe que tinha 13 anos e, depois disso, ele perguntou-me: 'Posso tirar fotos do rabo?' ou "podes enviar fotos do rabo'", revelou um dos rapazes.

Uma das crianças disse que decidiu contar tudo depois de assistir a uma conversa que Harris teve com Joe Biden quando este ainda era candidato presidencial, em 2020. "Quero mostrar ao mundo, dar um rosto às pessoas, quando pensarem em Jerry Harris e no que ele fez", afirmou.