Espetáculo 'Rita Lee: Uma Autobiografia Musical' chega a Portugal em 2027

O espetáculo Rita Lee: Uma Autobiografia Musical, protagonizado por Mel Lisboa e que leva a palco momentos marcantes da vida e carreira da voz de Lança Perfume, é apresentado pela primeira vez em Portugal em novembro do próximo ano.

De acordo com a promotora do espetáculo, num comunicado enviado à Lusa, Rita Lee: Uma Autobiografia Musical, “que celebra a vida e o percurso de uma das maiores figuras da música brasileira”, estará em cena em Lisboa, no Teatro Tivoli, de 10 a 14 de novembro de 2027.

Inspirado na primeira autobiografia de Rita Lee, editada em Portugal pela Contraponto, o espetáculo, com direção de Márcio Macena e Débora Dubois, conta com a atriz Mel Lisboa no papel principal.

Rita Lee: Uma Autobiografia Musical, que se estreou em São Paulo em abril de 2024, e já foi apresentado noutras 24 cidades do Brasil, “cruza música, humor e emoção numa história que atravessa gerações”.

Além de Rita Lee, interpretada por Mel Lisboa, o espetáculo Rita Lee: Uma Autobiografia Musical “reúne em palco figuras incontornáveis da cultura brasileira e personalidades que marcaram o percurso da cantora”.

O elenco inclui também Bruno Fraga como Roberto de Carvalho, Fabiano Augusto como Ney Matogrosso, Tatiana Thomé como a censora Solange, Débora Reis como Hebe Camargo, Flavia Strongolli como Elis Regina, Yael Pecarovich como Gal Costa, Antonio Vanfill como Arnaldo Baptista e Charles Jones, Gustavo Rezende como Raul Seixas e Roquildes Junior como Gilberto Gil.

O desempenho de Mel Lisboa no espetáculo valeu-lhe o Prémio Shell de Teatro de Melhor Atriz e também o Prémio de Melhor Atriz da Fita — Festa Internacional de Teatro de Angra.

Na Fita, o espetáculo foi ainda distinguido com o Prémio de Melhor Atriz Secundária, para Débora Reis, e o Prémio Júri Popular.

Esta é a segunda vez que Mel Lisboa se apresenta em palco no papel de Rita Lee. A primeira foi no espetáculo musical Rita Lee Mora ao Lado, estreado em 2014 no Brasil e inspirado em “Rita Lee Mora ao Lado – Uma Biografia Alucinada da Rainha do Rock”.

Além disso, Mel Lisboa apresentou também um concerto de tributo a Rita Lee, que trouxe em janeiro do ano passado a Lisboa, para duas noites no Teatro Maria Matos.

Mel Lisboa é também a narradora da versão audiolivro da primeira biografia de Rita Lee, que saiu em 2022.

Rita Lee, uma das mulheres singulares da música brasileira, que morreu em maio de 2023 aos 75 anos, dizia que nunca foi "um bom exemplo, mas era gente boa".

Foi este o epitáfio que Rita Lee escreveu na autobiografia que publicou em 2016, no qual relatava a sua história de vida, livre e sem pudores, muito para lá da faceta artística e do reconhecimento como uma das figuras fundamentais do rock brasileiro.

Embora chegasse a dizer que “rainha do rock” era um título “cafona”, de mau gosto, Rita Lee foi uma das artistas que manteve a ponte entre o rock e a música popular brasileira, desde que compôs as primeiras canções na adolescência.

No rock, vingou onde poucas mulheres conseguiam entrar e em 1966 fez parte da pioneira e vanguardista banda rock psicadélica Os Mutantes, com os irmãos Arnaldo Baptista e Sérgio Dias, no contexto do movimento tropicalista.

Depois de Os Mutantes, Rita Lee fez parte dos Tutti Frutti e, já nos anos 1980, prosseguiu numa parceria com o músico e companheiro Roberto de Carvalho.

Rita Lee Jones, que nasceu em São Paulo no último dia de 1947 e gravou canções como Agora Só Falta Você, Ovelha Negra, Lança Perfume e Baila Comigo, retirou-se dos palcos em 2012, por razões de saúde.

Rita Lee, que recebeu um Grammy Latino de carreira em 2022, tinha preparada uma nova autobiografia, editada a título póstumo, na qual aborda o cancro de pulmão que lhe foi diagnosticado.