"Ele está feliz". Filha de Bruce Willis conta como tem lidado com diagnóstico de demência do pai

A filha mais velha de Bruce Willis e Demi Moore contou à People como tem lidado com o diagnóstico de demência frontotemporal do pai, dando conta que o ator de Die Hard reage com um sorriso quando a vê.

“O interessante de ter um familiar com demência é que ele está feliz. Está tão bem quanto alguém poderia estar, dadas as circunstâncias. Quando o consigo ver, ele vê-me a mim e à [filha dela] Louetta e começa a sorrir. Portanto, ainda há muito amor, alegria e ternura entre nós. E, nesse sentido, diria que é uma grande vitória. Isso e o facto de ainda o termos", explicou Rumer Willis, 38 anos.

A atriz frisa que lidar com a demência é um “mistério” e pode ser um “desafio desconhecido” devido à forma como afeta cada pessoa de maneira diferente.

“O mais importante para mim é que estou muito grata por ter este tempo com ele, sejam os anos que forem. Estou grata por ele parecer geralmente maravilhoso e, considerando todas as circunstâncias da nossa situação, por a nossa família ser tão amorosa e unida", prosseguiu.

Devido à doença do pai, Rumer decidiu associar-se Function, um plano de saúde por subscrição nos Estados Unidos que oferece mais de 160 exames laboratoriais avançados e especializados para determinar o risco de desenvolver Alzheimer, tendo-o feito com a motivação de desejar estar presente na vida da filha "o máximo de tempo possível".