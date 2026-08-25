Morreu, aos 80 anos, a cantora country Dolly Parton
Morreu a cantora country Dolly Parton, aos 80 anos.
A informação foi avançada esta terça-feira, 25 de agosto, através de uma publicação nas redes sociais.
Nascida a 19 de janeiro de 1946, em Locust Ridge, no estado norte-americano do Tennessee, e no seio de uma família com recursos económicos muito limitados mas com grande paixão pela música, começou ainda criança a apresentar-se em programas de rádio e televisão em Knoxville.
Em 1964 mudou-se para Nashville para tentar concretizar o sonho de se tornar profissional da música, ganhando impulso três anos depois, quando foi convidada para integrar o programa televisivo The Porter Wagoner Show.
No início da década de 1970 disparou. Em 1971, conseguiu o primeiro número um da sua carreira, com Joshua. Poucos anos depois surgiriam algumas das suas canções mais famosas, entre elas Jolene, Love Is Like a Butterfly e I Will Always Love You, esta última escrita pela própria Dolly Parton como uma despedida a Porter Wagoner, quando decidiu abandonar o programa.
Em 1977 começou a aproximar-se mais do mercado pop, com o álbum Here You Come Again, que a ajudou a ultrapassar as fronteiras tradicionais da música country.
Nos anos 1980 estreou-se no cinema com 9 to 5, interpretando Doralee Rhodes o lado de Jane Fonda e Lily Tomlin. Seguiram-se outras participações cinematográficas, incluindo The Best Little Whorehouse in Texas e Rhinestone, reforçando a sua imagem de artista capaz de transitar entre música, televisão e cinema.
Em 1992, Whitney Houston gravou uma versão de I Will Always Love You para a banda sonora do filme The Bodyguard, transformando a canção que Parton havia escrito décadas antes numa das grandes baladas da música popular à escala mundial.
Enquanto empresária, esteve envolvida na criação do parque temático Dollywood, no Tennessee, em 1985. Outra das suas iniciativas foi a Dolly Parton’s Imagination Library, criada em 1995 com o objetivo inicial de incentivar a leitura entre as crianças da sua região.
Depois de muitos anos em que se aproximou da música pop, regressou às raízes no final da década de 1990 e lançou vários trabalhos de bluegrass, incluindo The Grass Is Blue, que lhe valeu o Grammy de Melhor Álbum de Bluegrass.
Ao longo da carreira igualmente marcada por múltiplas distinções, foi integrada no Country Music Hall of Fame em 1999, no Songwriters Hall of Fame em 2001 e no Rock & Roll Hall of Fame em 2022 e recebeu a National Medal of Arts em 2005 e um Grammy pelo conjunto da carreira em 2011.