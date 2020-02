Ela tem 14 anos e foi a criadora da coreografia "Renegade"

A maioria das pessoas associa a coreografia de Renegade a Charli D'Amelio, a americana de 15 anos que depois de se tornar uma estrela do Instagram, publicando fotos suas e da irmã, conquistou também o TikTok: na aplicação desde junho do ano passando, Charli tem já mais de 26 de milhões de seguidores. Foi ela que popularizou o Renegade e foi muito por causa de Renegade que ela se tornou tão conhecida.

Nos últimos meses, Renegade tornou-se um dos temas interpretado por adolescentes em todo o mundo e até por artistas conhecidos, como Lizzo, Kourtney Kardashian e os elementos da banda de k-pop Stray Kids.

Mas a verdade é que não foi Charli D'Amelio a criar a coreografia. A sua autora é Jalaiah Harmon, uma jovem de 14 anos que mora dos subúrbios de Atlanta. Jalaiah andava há meses a tentar repor a verdade mas só agora, quando a sua história foi publicada no The New York Times, é que o seu nome começou a ser referido.

E a história conta-se assim. Jalaiah vive para a dança. Todos os dias, depois das aulas, ela tem aulas de hip hop, ballet, dança jazz, sapateado e todas os estilos de dança. Participa em concursos de dança e espera fazer disso a sua carreira: "Dançar faz-me feliz", diz.

Ao mesmo tempo, vai construindo uma carreira online, criando novas coreografias. No dia 25 de setembro de 2019, Jalaiah e combinou fazer um vídeo com uma amiga que tinha conhecido no Instagram, Kaliah Davis, de 12 anos. Jalaiah pegou no tema Lottery (Renegade), do rapper de Atlanta K-Cam e criou uma coreografia bastante elaborada, incorporando movimentos já conhecidos, como wave e o whoa. Depois, publicou o vídeo no Funimate, onde tem mais de 1700 seguidores, e no Instagram onde é seguida por mais de 20 mil pessoas pessoas.

O vídeo teve mais de 13 mil visualizações e começou rapidamente a ser imitado por outros jovens. Em outubro, um utilizador com o nome trouxe essa coreografia, com algumas pequenas alterações, para o TikTok e foi então que se tornou realmente viral. Pouco depois, Charli D'Amelio também fez a mesma dança. Mas nenhum referiu Jalaiah.

Referir a autoria é uma questão de cortesia e é geralmente cumprida pelos utilizadores do Dubmash, do Funimat e do Instagram. Mas a cultura do TikTok é um pouco diferente. Aí, as pessoas simplesmente replicam as coreografias mas não estão tão preocupadas em atribuir-lhe a autoria. O TikTok chegou aos Estados Unidos há apenas um ano e meio e é uma das mais populares aplicações de vídeo do momento, usada por adolescentes de todo o mundo. Quando uma coreografia se torna viral toda a gente quer interpretá-la mas, depois, rapidamente passa de moda e aparece outra coreografia que se torna mais popular.

"Somos todos inspirados por outras pessoas", admite Jalaiah. Ela dizque ficou contente quando viu a sua dança em todo o lado mas a verdade é que não ganhou nada com isso, lamenta-se ao The New York Times. Os criadores de outras coreografias conhecidas como Backpack Kid ou Shiggy acabam por tornar-se conhecidos e ter milhões de seguidores, tornando-se influenciadores, o ques traz outras oportunidades - por exemplo, com marcas que se querem associar, ou, como Charli D'Amelio, que já participou em alguns videoclipes.

Por isso, Jalaiah começou a fazer comentários nas várias publicações, explicando que era a autora da coreografia, mas ninguém lhe deu atenção e até foi ridicularizada algumas vezes. Decidiu então criar a sua própria conta no TikTok e publicar um vídeo com a pergunta "quem criou a dança Renegade?" Pode ser que agora, que a verdade é conhecida, Jalaiah comece também a ser famosa.