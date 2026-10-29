Drácula regressa em versão digital

Faz parte do “b-á-bá” da cinefilia saber que o Drácula de Bram Stoker possui uma avalanche de descendentes que foram inscrevendo a sua malévola sedução em clássicos com assinatura de gente tão especial como F. W. Murnau, Carl Th. Dreyer, Tod Browning, Terence Fisher, Roman Polanski ou Francis Ford Coppola... Tendo em conta que o “filme de vampiros” nos remete para as paisagens assombradas da Transilvânia, na zona montanhosa da Roménia, poderíamos esperar que um cineasta romeno, precisamente, propusesse algo de novo sobre o assunto.Radu Jude ter-se-á sentido marcado por esse espírito criativo. O seu Drácula (revelado no Festival de Locarno de 2025) é uma longa dissertação (quase três horas) sobre as múltiplas heranças, e hipotéticas atualizações, das histórias de vampiros. Estamos perante uma parábola (?) sobre as convulsões da história, pontuada por diversos recursos digitais não faltando referências - de Heidegger a Donald Trump, passando pela Ucrânia e Gaza - apostadas em sublinhar a seriedade do empreendimento.Não exageremos: o resultado não passa de uma comédia desgarrada que, pelo menos, não esconde o seu tom de assumida farsa. No seu centro encontramos o agitado criador de um projeto cinematográfico (Adonis Tanta) que, auxiliado por um programa de Inteligência Artificial, procura conceber variações sugestivas sobre o mundo criado em 1897 por Bram Stoker. Com tudo a acontecer a partir da cidade de Sighisoara - na Transilvânia, pois claro...Cada um dos 14 capítulos do filme propõe uma variação sobre o espetáculo de uma troupe teatral que, através da sua comédia “vampiresca”, convida os espetadores a uma espécie de jogo de Reality TV com os respetivos atores. Infelizmente, predominam a redundância e a provocação gratuita. Redundância, porque, a certa altura, qualquer nova variação surge como mais arbitrária que a anterior. E também não ajuda o facto de o realizador confundir provocação com a “imitação” de patéticos quadros sexuais mais ou menos digitalizados.Enfim, Radu Jude tem todo o direito de brincar com convenções que, em última instância, poderão sugerir dramas contemporâneos do seu próprio país. O certo é que, tal como no seu Não Esperes Demasiado do Fim do Mundo (2023), o cinema pode ser o veículo de “mensagens” muito respeitáveis mas, até prova em contrário, continua a ser “apenas” uma humilde arte de combinar imagens e sons.