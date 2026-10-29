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Cultura

Drácula regressa em versão digital

O cineasta romeno Radu Jude apostou na recriação das histórias de vampiros para abordar os dramas do presente. Infelizmente, o seu Drácula não passa de um longo e redundante exercício cinematográfico.
João Lopes
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