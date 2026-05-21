Andrey Zvyagintsev, rodagem de 'Minotaur'.
Andrey Zvyagintsev, rodagem de 'Minotaur'.
Cultura

Dramas & melodramas

Quase dez anos passados sobre o seu filme anterior, o russo Andrey Zvyagintsev está de novo em Cannes com o notável Minotaur, uma história dramática em que se sentem os ecos da guerra na Ucrânia.
João Lopes
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Cinema
Festival de Cinema de Cannes
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