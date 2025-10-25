Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Do último suspiro de um gigante do Pacífico nasceu uma ideia de extinção
Do último suspiro de um gigante do Pacífico nasceu uma ideia de extinção

Em 1741, a vaca-marinha-de-Steller foi descoberta no Pacífico Norte. 27 anos depois, desapareceu o último exemplar da espécie. A finlandesa Iida Turpeinen recorda o episódio em 'A Existência da Vida'.
