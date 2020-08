DN reforça audiência acima dos 2,2 milhões de leitores em julho

O site do Diário de Notícias voltou a ter, no mês de julho, mais de dois milhões e 200 mil leitores, através das diversas plataformas, reforçando o DN no top-10 (8º) dos sites de media mais visitados em Portugal.

Segundo os dados publicados pelo recente ranking netAudience da Marktest, a análise de audiências online mais utilizada pelo mercado português, o DN teve o seu quinto mês consecutivo acima da fasquia dos 2,2 milhões de leitores online, depois de ter começado o ano de 2020 a ultrapassar a barreira dos dois milhões.

Desta vez, em julho, optaram pelo site do Diário de Notícias mais 3546 pessoas do que no mês anterior, para um total de 2.224.846 leitores, valendo ao nosso jornal a subida ao oitavo lugar do ranking e consolidando uma vez mais o estatuto do DN como marca de referência entre os portugueses que consomem informação.

Recorde-se que desde o início da pandemia de covid-19 que o Diário de Notícias aumentou substancialmente o seu tráfego online, que vinha já em crescendo desde o início de 2020. O valor total de leitores que reconhecem no Diário de Notícias uma fonte de informação credível na internet é, no entanto, ainda superior a estes números, pois a audimetria não contabiliza os acessos realizados por computadores, telemóveis ou tablets que estejam no estrangeiro ou nas Regiões Autónomas.

Global Media Group lidera pelo quinto mês consecutivo

O mês de julho manteve, pelo quinto mês consecutivo, o grupo Global Media Group [GMG, do qual faz parte o Diário de Notícias] como o grupo de media preferido dos portugueses, com uma liderança renovada por 4,33 milhões de pessoas.

Entre os resultados dos títulos do Global Media Group neste ranking netAudience, destaque ainda para o Jornal de Notícias, que ocupa o quarto lugar - com 3.415.917 leitores em julho.

A lista é liderada pelo Mundo Sapo (4.133.198 visitantes), que agrega no seu universo diferentes títulos como a Visão, Caras, Sol, Eco, Jornal Económico, Pplware, desporto.sapo, mail.sapo, lifestyle.sapo, auto.sapo, casa.sapo, 24.sapo, emprego.sapo, promos.sapo, viagens.sapo e holofote.sapo.

Entre o universo de títulos do Global Media Group, destaque ainda para a subida de 167 mil leitores nas plataformas online do jornal O Jogo (15.º lugar). Dinheiro Vivo (17.º) TSF (18.º), Motor24 (26.º), Diário de Notícias da Madeira (27.º), Delas (29.º) Volta ao Mundo (36.º), Men"s Health (37.º), Açoriano Oriental (38.º), Jornal do Fundão (39º), Women"s Health (42º), V Digital (43º) são outros títulos do Global Media Group representados neste ranking netAudience.

Da parte do DN, mais uma vez, um muito obrigado aos milhões de leitores pela preferência.