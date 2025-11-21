Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Diogo Infante, no palco do Teatro da Trindade, no coração de Lisboa.
Diogo Infante, no palco do Teatro da Trindade, no coração de Lisboa. Foto: Reinaldo Rodrigues
Cultura

Diogo Infante: "Não sinto uma presença forte do D.Maria II no meio teatral. Há projetos mais interessantes"

Diretor artístico do Teatro da Trindade termina terceiro mandato em 2026. Ao DN diz que quer continuar o seu projeto, um teatro de qualidade mas transversal, que chegue ao grande público.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Entrevista
Teatro da Trindade
Diogo Infante
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt