"Deu um novo significado ao cinema". Steven Spielberg recebe prémio carreira no festival de Berlim

O realizador norte-americano Steven Spielberg vai receber um prémio de carreira e será homenageado no 73.º Festival de Cinema de Berlim, agendado para fevereiro, anunciou esta terça-feira a organização.

"Com uma carreira incrível, Steven Spielberg não só encantou gerações de espectadores em todo o mundo como deu um novo significado ao cinema enquanto fábrica de sonhos. [...] Se a Berlinale 2023 representa um novo começo, não podíamos ter encontrado melhor forma de o fazer do que com a excelente obra de Spielberg", afirmaram os diretores do festival, Mariete Rissenbeek e Carlo Chatrian, em comunicado.

Em Berlim, Steven Spielberg receberá o Urso de Ouro de Honra e o festival irá exibir o seu mais recente filme, "The Fabelmans", inspirado na adolescência e nos primeiros anos enquanto realizador.

Steven Spielberg, 75 anos, "é um dos mais reputados realizadores do mundo. A sua obra, com mais de cem filmes e séries, é única na história do cinema internacional ao longo dos últimos 60 anos, pela enorme diversidade", sublinha o festival.

Dessa "fábrica de sonhos" de Spielberg, que lhe valeu dezenas de prémios, entre os quais três Óscares, fazem parte drama, comédia, ação ou ficção científica, em filmes como "Tubarão" (1975), "E.T- O Extraterrestre" (1982), os filmes da série "Indiana Jones", "A Lista de Schindler" (1993), "Relatório Minoritário" (2002), "Lincoln" (2012) ou "West Side Story" (2021).

A 73.ª edição do Festival de Cinema de Berlim decorrerá de 16 a 26 de fevereiro de 2023.