A curadora da exposição 'Terra Crua', Madalena Vidigal, ladeada por Nuno Vasconcelos do atelier DOING.pt e Tânia Teixeira do CRU atelier.
A curadora da exposição 'Terra Crua', Madalena Vidigal, ladeada por Nuno Vasconcelos do atelier DOING.pt e Tânia Teixeira do CRU atelier.Foto: Reinaldo Rodrigues
Cultura

Desconstruindo preconceitos sobre a construção com terra: o caso do solo de Lisboa

A terra como material de construção está em destaque na exposição 'Terra Crua' no Centro de Arquitetura do MAC/CCB. Com curadoria de Madalena Vidigal, mostra como na capital há muito solo que podia ser aproveitado para uma construção mais sustentável.
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