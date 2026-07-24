Réplica da escultura antropomórfica para estudo do corpo humano concebida por Paulo de Cantos nos anos 1930 para fins educativos.
Réplica da escultura antropomórfica para estudo do corpo humano concebida por Paulo de Cantos nos anos 1930 para fins educativos.Foto: Luísa Ferreira/MUDE 2026
Cultura

À descoberta da obra gráfica de Paulo de Cantos e do seu lugar na história do ‘design’

O MUDE já tinha trabalhos do pedagogo, pioneiro do “livro-objeto” como ferramenta de ensino, na sua exposição permanente. Agora, dedica-lhe a mostra 'Ver e Ler | Paulo de Cantos (1892-1979)'.
Carla Alves Ribeiro
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MUDE - Museu do Design
Paulo de Cantos
Design gráfico
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