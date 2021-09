De Jorge Palma a Maria Betânia: músicos prestam homenagem à poesia Manuel Alegre

Para celebrar os 85 anos do escritor português Manuel Alegre, Joana Alegre considerou ser o momento ideal para homenagear e celebrar a vida e a obra literária de um dos poetas portugueses mais cantados de sempre.

Pela primeira vez este concerto revela temas inéditos de Joana Alegre transformados em canções a partir da poesia do seu pai e relembra aos espetadores temas clássicos a partir de novos arranjos como: Meu Amor É Marinheiro ou Trova Do Tempo Que Passa. O primeiro concerto será realizado a 5 de Outubro no Teatro São Luiz, em Lisboa, que contará com os convidados especiais: Agir, Ana Bacalhau, Cristina Branco e Jorge Palma.

O festival"Um Só Dia conta com a direção artística de André Mona Santos e a curadoria de Joana Alegre. Este é um espetáculo que celebra a vida, a poesia, os artistas, acarinha a cultura, a música por dentro da nossa língua-mãe e a música por dentro da nossa língua-mãe e a cultura que é "ao fim e ao cabo, o maior valor de um país."

Os bilhetes já se encontram disponíveis.