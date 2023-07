De braços abertos em Algés para receber Red Hot Chili Peppers

Foi em euforia que o público recebeu os tão acarinhados Red Hot Chili Peppers, que se estrearam no festival Nos Alive para dar o seu sexto concerto em solo português.

Depois de uma longa intro, preenchida sobretudo por um solo de guitarra, Can't Stop foi o hino que deu início a 1h30 de concerto marcado pelos temas mais conhecidos da banda norte-americana, mas também algumas músicas do álbum mais recente.



Seis anos depois de esgotar o Super Bock Super Rock 2017, Red Hot Chili Peppers voltaram a sentir "muito amor por Portugal" numa noite em que a lua iluminou o Passeio Marítimo de Algés - assim referiu o baixista, mais conhecido por Flea. "Viver no momento", foi ainda um pedido do músico.

No palco houve espaço para todos brilharem, no entanto, o fundador da banda, Anthony Kiedis, pouco interagiu com o público. E por entre um ambiente tão energético, o guitarrista, John Frusciante, serenou os festivaleiros com um cover de Dreamboy/Dreamgirl de Cynthia e Johnny O.

Entre os 16 hits escolhidos para encerrar o primeiro dia do festival, Dani California, Soul to Squeeze, Tell Me Baby, Californication e By the Way foram os que mais fizeram vibrar os fãs, que se vestiram a rigor com t-shirts da banda.

Já Under The Bridge e Give It Away marcaram a despedida da banda, durante o encore, num agradecimento e promessa de voltar.

The Black Keys: Melancolia Enérgica

9 anos depois de terem atuado no Palco NOS, em 2014, os norte-americanos The Black Keys regressam ao Nos Alive com um espetáculo com tanto de intenso como calmo. Alternando entre músicas mais animadas e outras mais melancólicas, os The Black Keys estiveram cerca de uma hora em palco sem perder quem os assistia.



Ao longo do concerto não houve grandes interações com o público mas bastou a música para ligar os artistas e a plateia. Tighten Up, Gold on the Ceiling ou Howlin' For You foram das músicas que mais fizeram o público cantar e dançar. Ao longo do espetáculo, o vocalista Dan Auerbac agradeceu várias vezes a presença de todos os que assistiam.

Com Little Black Submarines, a banda americana optou pela versão acústica da canção e depois arrancou para a versão original e tão conhecida dos fãs da banda.

Para terminar e lembrando que faltava uma última música, Dan Auerbac incentivou Lisboa a cantar Lonely Boy.

Puscifer "não" estão à procura de aliens, mas sim do Rock n'Roll

Num espetáculo com uma linha ténue entre um concerto e um teatro, Puscifer trouxeram aliens e agentes especiais até ao Nos Alive.



Formada por Maynard James Keenan, vocalista dos Tool e A Perfect Circle, Carina Round, Mat Mitchell, Greg Edwards e Gunnar Olsen a banda americana de electro-rock atuou pela primeira vez em Portugal e apresentou o mais recente álbum "Existential Reckoning: Re-Wired"

Mantendo o tema da investigação de raptos alienígenas apresentado no álbum, Puscifer "não são uma agência secreta do governo à procura de aliens", garantiu Maynard James Keenan.

"Vimos em paz, somos apenas os Puscifer, uma banda de Rock n'Roll que está aqui para tocar músicas de Rock n'Roll", disse o líder, após ter iniciado o concerto com o tema Fake Affront.

The Driver Era, um assunto de família

The Driver Era, o duo americano composto pelos irmãos e ex-membros da banda R5, Rocky Lynch e Ross Lynch, estreou-se esta quinta-feira em Portugal a abrir o palco principal do Nos Alive.

Ross Lynch, vocalista dos The Driver Era

Os irmãos Lynch trouxeram algum rock e o ambiente enérgico e animado para a noite que se avizinhava.

"Pensei que não iria ver cartazes e t-shirts. Vamos lá!", revelou Rocky Lynch, surpreendido ao ver tantos fãs no público. Para relembrar o início da sua carreira, Ross Lynch cantou um pouco da música On My Own, do filme Teen Beach Movie, transmitido e produzido pelo canal Disney Channel.



"Obrigado Portugal! Somos novos nesta coisa dos festivais mas o melhor ainda está por vir, eu prometo", terminou Ross. Já o resto da banda tinha saído do palco e Ross Lynch desceu à grade junto ao público para assinar cartazes e t-shirts de alguns dos fãs que foram ver a banda.

O segundo dia de Nos Alive decorre esta sexta-feira com o palco principal (palco NOS) a ter estreia absoluta em Portugal de Lizzo e Lil Nas X e os britânicos Arctic Monkeys como cabeça de cartaz.

