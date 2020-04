David Fonseca e Ana Sofia cantam o amor em casa

David Fonseca tem uma música nova

David Fonseca e Ana Sofia Martins estão em isolamento e decidiram fazer uma música para celebrar o amor e esse sentimento de estar em casa que temos quando encontramos alguém de quem gostamos. O tema You Feel Like Home foi escrito por David Fonseca durante a quarentena, foi gravado e produzido em casa, e cantado pelos dois (uma estreia para a modelo e atriz Ana Sofia Martins). O vídeo foi feito no chão da casa, com a ajuda de um jogo de tabuleiro.

"Saturday Night Live" - em direto da quarentena

O ator Tom Hanks, uma das primeiras estrelas mundiais a ser diagnosticada com covid-19, já está recuperado e contou parte da sua experência na edição de sábado passado do Saturday Night Life. O popular programa de humor é emitido há 45 anos dos estúdios da NBC, em Nova Iorque, mas, por causa da quarentena, o SNL interrompeu as suas emissões a 8 de março e voltou este fim-de-semana com uma edição especial, com todos os intervenientes em suas casas mas mantendo-se ligados através do zoom.

Havia uma enorme curiosidade sobre como é que eles iam fazer isto resultar e, no monólogo inicial, Tom Hanks deixou claro que este "é um momento estranho para fazer piadas". Não houve muitos risos, por isso, apesar de Larry David aparecer a fazer de Bernie Sanders e Alec Baldwin ter voltado a dar a voz a Donald Trump. Mas houve alguns momentos emocionantes, como a homenagem ao produtor musical do programa, Hal Willner, que morreu a 7 de abril com coronavírus. Tina Fey, Adam Sandler, Amy Poehler, Maya Rudolph e outros elementos da família SNL recordaram Hal e interpretaram o tema Perfect Day, de Lou Reed. Os vários sketches estão disponíveis no YouTube do SNL. Mas fiquem com este: Chris Martin, dos Coldplay, a tocar uma versão de Shelter from the Storm, de Bob Dylan.

Dois filmes de Teresa Villaverde para (re)ver

Com Ana Moreira e Alexandre Pinto como protagonistas, Os Mutantes (1998) estreou internacionalmente no festival de Cannes. Escrito e realizado por Teresa Villaverde, o filme mostra-nos as vidas de três jovens, em Lisboa, que não se encaixam em lado nenhum. O filme que colocou a realizadora no circuito internacional está disponível online até ao dia 25 de Abril, no Vimeo da Alce Filmes. Também o documentário Où en êtes-vous (2019), filmado na quadra da Estação Primeira da Mangueira, no Rio de Janeiro, em fevereiro do ano passado, está agora disponível. A curta-metragem realizada por Teresa Villaverde no âmbito da retrospetiva realizada no Centre Pompidou, em Paris, pode ser vista canal YouTube do museu.

